المغرب يعزز ريادته في الطاقة المتجددة عبر مبادرات استراتيجية جديدة

أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المتجددة والمستدامة (MASEN)، عن طرح وتنفيذ عدة مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقلال الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات، في ظل نمو الطلب على الطاقة بنسبة 6% سنويًا.

جاء ذلك خلال لقاء مدير قطاع التطوير بالوكالة، طارق باركيويو، مع الوفد الصحفي المصري.

وأكد “باركيويو” أن أحد أهم ركائز المبادرة الملكية للتحول نحو الطاقة المستدامة، هو توفير ضمان مالي قوي لمشروعات الطاقة الجديدة، مشيرًا إلى أن MASEN تعتمد على تمويلات من كبرى البنوك الأوروبية، ما يساهم في تقليل المخاطر الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع.

وفي إطار تعزيز القدرات البشرية، أطلقت MASEN برامج تدريبية متكاملة لتأهيل الكوادر المحلية، عبر شراكات مع المؤسسات التعليمية والفنية لتحديث المناهج وتوفير التدريب العملي اللازم لمواكبة تطورات سوق الطاقة المتجددة.

وعلى المستوى الدولي، أبرمت الوكالة اتفاقيات تعاون مع دول مثل موريتانيا، البرتغال، والبرازيل، لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير ضوابط عالمية لاستغلال الطاقة المتجددة.

كما تعزز المغرب علاقاته مع الدول الإفريقية عبر استثمارات ضخمة، إلى جانب شراكات مع البنك الإسلامي لدعم مشروعات الطاقة في الدول العربية.

وفي سياق دعم الحكومة للنمو الأخضر، أعلنت السلطات عن تخصيص مليون قطعة أرض للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، مع تبني نظام "الشباك الواحد" لتسهيل إجراءات المستثمرين، ما أدى إلى استقبال 40 طلبًا استثماريًا في هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي المغرب لتعزيز تنافسيته في مجال الطاقة النظيفة، وترسيخ مكانته كقوة إقليمية رائدة في التحول نحو الاستدامة.