أرسنال يعلن غياب لاعبه حتى نهاية عام 2025

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، غياب أحد لاعبيه حتى نهاية العام الجاري 2025، بسبب الإصابة وخضوعه لعملية جراحية للتخلص منها.

وأصدر أرسنال بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله خضوع مدافعه الياباني تاكيهيرو تومياسو لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، وهي الإصابة التي كان يعاني منها منذ فترة التحضيرات للموسم الحالي.

بيان أرسنال حول تومياسو

وأوضح البيان الرسمي للنادي، أن تومياسو خضع لعملية جراحية في أغسطس الماضي، ثم عاد إلى التدريبات، بل وشارك بديلًا في مباراة ساوثهامبتون في أكتوبر الماضي.

وأشار النادي في بيانه إلى أن تومياسو يدخل الآن في برنامج تأهيلي لاستعادة لياقته البدنية، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للعودة إلى الملاعب في نهاية العام الجاري.

وعلى الرغم من هذه العودة، استمرت معاناة تومياسو مع الآلام في الركبة، مما تطلب إجراء عملية جراحية أخرى لتصحيح الوضع.

تومياسو

وكان تومياسو تعرض للإصابة في بداية الموسم، إلا أنه عاد إلى صفوف الجانرز بعد تعافيه، وشارك في بعض المباريات. لكن، لسوء الحظ، عاودته الآلام مجددًا، ما دفعه إلى الغياب عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

يعد تومياسو من اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم المدير الفني مايكل أرتيتا في تشكيل أرسنال، حيث يشغل المدافع الياباني مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وأكد أرسنال التزامه الكامل بدعم اللاعب الياباني تاكيهيرو تومياسو في رحلة تعافيه، ليعود في أسرع وقت إلى مستواه المعهود حيث يستمر عقده مع النادي حتى يونيو 2026.