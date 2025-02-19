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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

استعدادًا لرمضان.. دينية النواب تتفقد أعمال ترميم مسجد "علي السماك" بالإسكندرية

وفد لجنة الشؤون الدينية
وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب
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تفقد وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، أعمال الترميم بمسجد سيدي على السماك بناحية كرموز بمحافظة الإسكندرية.

وبررت اللجنة فتح المسجد لإقامة الشعائر الدينية فيه قبل شهر رمضان المبارك، خاصة وأن كافة أعمال الترميم الداخلي به انتهت، كما انتهت أعمال التشطيبات الداخلية على أن يتم البدء في أعمال التشطيبات الخارجية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وبعد توفير المخصصات المالية لهذا الغرض والمقدر قيمتها بمبلغ مليون و أربعمائة ألف جنيه.

وقررت اللجنة فتح المسجد قبل شهر رمضان على أن تسعي لتوفير المبالغ المالية اللازمة، لإنهاء كافة الأعمال على أن يتم ذلك عقب عيد الفطر المبارك.

 

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