جامعة جنوب الوادي تحقق مراكز مميزة في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة حققت مراكز متميزة خلال مشاركتها في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته السادسة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وأقيم في المدينة الشبابية الدولية بمحافظة الأقصر تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري.



وأشاد رئيس الجامعة بالأداء المتميز الذي قدمه طلاب الجامعة خلال المنافسات، مما أسفر عن حصول الجامعة على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة ثلاثيات كرة السلة (طالبات)، بالإضافة إلى فوز منتخب الجامعة في ثلاثيات كرة السلة (طلبة) وتنس الطاولة (طالبات) بالمركز الثالث.

وأعرب عن سعادته بالنجاحات التي يحققها الطلاب في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، ورفعهم اسم الجامعة عاليًا في كافة المشاركات المحلية والقومية.



من جانبه، أوضح الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المهرجان تم تنظيمه للعام السادس على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة الجامعية، لدورها المحوري في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتزويده بالقيم الإيجابية التي تؤهله ليكون عنصرًا فعالًا في المجتمع. وأضاف أن المهرجان شهد مشاركة 300 طالب وطالبة من 9 جامعات، هي: جامعة المنيا، جامعة سفنكس، جامعة أسيوط، جامعة سوهاج، جامعة جنوب الوادي، جامعة أسوان، جامعة الوادي الجديد، جامعة الأقصر، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي.



وقال محمد وليد، مدير عام إدارة رعاية الطلاب، إن وفد الجامعة المشارك في المهرجان ضم 29 طالبًا وطالبة، إلى جانب هيئة الإشراف، وشاركوا في ألعاب (كرة الطائرة، ثلاثيات كرة السلة، تنس الطاولة) للطلبة والطالبات، وكرة القدم للطالبات.



وتكونت هيئة الإشراف من محمد وليد، مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد موسى، مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتور محمد رشاد من إدارة رعاية الطلاب، والدكتورة بدور سلطان من كلية التربية الرياضية