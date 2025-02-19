مدبولي: وضعنا تصورًا لإعادة إعمار غزة بدعم من الجامعات والمكاتب الاستشارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل حاليًا على وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة يتم إعدادها بمشاركة الجامعات المصرية وعدد من المكاتب الاستشارية، لضمان تنفيذها وفقًا لأفضل المعايير الفنية والهندسية.

وخلال مؤتمر صحفي بثته قناة إكسترا نيوز، شدد مدبولي على أن مصر تمتلك خبرة واسعة في مجال إعادة الإعمار، حيث نفذت مشروعات مماثلة عدة مرات داخل البلاد، مؤكداً القدرة على إعادة إعمار غزة بشكل أفضل مما كان عليه قبل الدمار. كما أوضح أن تنفيذ هذه الخطة قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بناءً على دراسات عملية وواقعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات المصرية والعربية، إلى جانب الشركات التابعة لدول العالم الإسلامي، تمتلك من الخبرات والقدرات ما يمكنها من تحقيق إنجاز ملموس في إعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن التعاون بين هذه الجهات يمكن أن يسهم في تنفيذ مشروع إعادة الإعمار بصورة متميزة ومستدامة.