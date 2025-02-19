ads
الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: وضعنا تصورًا لإعادة إعمار غزة بدعم من الجامعات والمكاتب الاستشارية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل حاليًا على وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة يتم إعدادها بمشاركة الجامعات المصرية وعدد من المكاتب الاستشارية، لضمان تنفيذها وفقًا لأفضل المعايير الفنية والهندسية.

وخلال مؤتمر صحفي بثته قناة إكسترا نيوز، شدد مدبولي على أن مصر تمتلك خبرة واسعة في مجال إعادة الإعمار، حيث نفذت مشروعات مماثلة عدة مرات داخل البلاد، مؤكداً القدرة على إعادة إعمار غزة بشكل أفضل مما كان عليه قبل الدمار. كما أوضح أن تنفيذ هذه الخطة قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بناءً على دراسات عملية وواقعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات المصرية والعربية، إلى جانب الشركات التابعة لدول العالم الإسلامي، تمتلك من الخبرات والقدرات ما يمكنها من تحقيق إنجاز ملموس في إعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن التعاون بين هذه الجهات يمكن أن يسهم في تنفيذ مشروع إعادة الإعمار بصورة متميزة ومستدامة.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اعمار قطاع غزة