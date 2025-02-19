"إيميا باور" تنتهي من 93% من محطة أمونت للرياح برأس غارب

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل خلال المرحلة الحالية تم صياغتها فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا، وتقوم على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء، والحد من الانبعاثات، والعمل على تطوير الشبكة، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة.

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة المصرية لتأمين احتياجات الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف، ومن جانبها أعلنت شركة "إيميا باور" التابعة لمجموعة "النويس للاستثمار" الإماراتية، الانتهاء من ٩٣٪ من إجمالي الأعمال بمشروع محطة "أمونت" لطاقة الرياح، بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال زيارة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "إيميا باور"، لموقع محطة "أمونت"، لمتابعة سير العمل بالمحطة.

تدعم استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة

وأكد عقيل بوهرا، كبير مسئولي الاستثمار بشركة "إيميا باور"، أن الشركة تدعم استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة، من خلال استثمار ملياري دولار لتنفيذ مشروعات متنوعه في مجال الطاقة النظيفة بمصر.

وأشار إلى أن مشروع "أمونت ١"، يعد نجاحًا جديدًا يضاف لسلسلة نجاحات الشركة بمصر، حيث سيساهم في إضافة ٥٠٠ ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية، مما يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030

وأضاف "بوهرا"، أن الشركة تعتزم البدء في تنفيذ مشروع "أمونت ٢" بحلول العام المقبل، موجهاً الشكر للحكومة المصرية على دعمها المستمر وما تقدمه من تيسيرات للشركة.

النجاح وسط التحديات

وأكد بيدرو نيتو، مدير مشروعات الطاقة المتجددة بشركة "إيميا باور"، أن المحطة واجهات العديد من التحديات خاصة بعد الاتفاق على تقديم موعد التشغيل من أغسطس إلى مايو ٢٠٢٥ ولكن استطعنا التغلب عليها.

وأعرب عن فخره بما حققه فريق عمل الشركة خلال وقت قياسي للانتهاء من المشروع وفقا للخطة الزمنية المحدده.

الانتهاء من تركيب التوربينات وقرب التشغيل التجريبي

وقال المهندس عاشور موسى، المدير العام لشركة "أمونت"، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الهندسية والإنشائية، واكتمال تركيب جميع التوربينات بالمحطة والبالغ عددها 77 توربينة رياح.

في حين أشار، دراجو فوكالوفيتش، مدير الإنشاءات بالمشروع إلى قرب انتهاء العمل بمرحلة البناء تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للمحطة، موضحًا أن نسبة التقدم المحرز بأعمال البناء بلغت 97.04%.

وبالنسبة للأعمال الكهربائية والميكانيكية.. أوضح المهندس محمد سمير، مدير الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة، أن الأعمال داخل التوربينات اكتملت في 56 توربينة رياح.



وتابع "سمير" أن بناء وتركيب محطة المحولات الكهربائية في مراحله النهائية، حيث من المخطط أن يتم التشغيل التجريبي للمحطة خلال النصف الأول من شهر مارس 2025.