طلب إحاطة بشأن "طريق الموت" بمركز الغنايم في أسيوط

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من وزير النقل ووزير الصحة بشأن الأوضاع الخطيرة على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط - سوهاج، وبالتحديد عند مدخل مدينة الغنايم، والذي أصبح يُعرف بـ"طريق الموت" نتيجة تكرار الحوادث القاتلة عليه بشكل شبه يومي.

وأوضحت النائبة، أن هذه الحوادث المتكررة ترجع إلى عدة أسباب، من بينها تعرج الطريق وانحداره، نقص اللوحات الإرشادية، غياب الصيانة الدورية، وعدم إزالة الطبقات المتحجرة التي تعيق حركة المركبات، مما يشكل خطرًا دائمًا على حياة المواطنين.

وطالبت سناء السعيد، بضرورة إزالة الطبقات المتحجرة من الطريق، ووضع لوحات إرشادية واضحة، وإجراء صيانة دورية لضمان سلامة المارة والمركبات.

كما شددت على أهمية توفير نقطة إسعاف قريبة على الطريق، حيث يؤدي غياب خدمات الإسعاف وبعد المسافات عن المرافق الطبية إلى تعريض حياة المصابين للخطر في حالة وقوع الحوادث.

وأكدت النائبة أن التحرك السريع لمعالجة هذه المشكلات أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ أرواح المواطنين وحمايتهم من مخاطر الطريق، مطالبة الوزارات المعنية بالاستجابة الفورية واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين.