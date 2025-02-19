بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة هاري كين

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، عن حجم إصابة مهاجمه الإنجليزي هاري كين، والتي تعرض لها خلال مباراة إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام سلتيك الإسكتلندي، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن نادي بايرن ميونخ، فإن كين يضطر للراحة في الأيام المقبلة بسبب إصابة في ربلة الساق تسببت في نزيف.

إصابة هاري كين مع بايرن ميونخ

وتفاقمت إصابة كين خلال مباراة بايرن ميونخ ضد سلتيك، مما دفع الجهاز الفني للفريق البافاري بقيادة البلجيكي فينسنت كومبابي إلى استبداله بين شوطي اللقاء، في خطوة احترازية للحفاظ على جاهزيته للمباريات المقبلة.

ورغم التعادل الإيجابي في مباراة الإياب بهدف لكل فريق، تمكن بايرن ميونخ من حسم تأهله إلى دور الـ16 بفضل فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ليواصل بذلك مشواره في البطولة القارية.

وتأتي هذه الإصابة لتثير قلق جماهير بايرن ميونخ، خاصة وأن هاري كين يعتبر من أبرز لاعبي البايرن، حيث شارك في 20 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 6 أخرى.