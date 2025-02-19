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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يترأس اجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة الأعمال الخاصة بالمرافق

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام ببني سويف
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ترأس السكرتير العام لبني سويف اللواء حازم عزت، اجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة الأعمال الخاصة بالمرافق قبل تنفيذ بعض مشروعات الرصف، بحضور مسؤولي المرور والطرق وشركات المرافق والوحدات المحلية، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

 ناقش الاجتماع عددا من الطلبات المقدمة للجنة تنسيق الحفر من شركات المرافق (المياه والكهرباء والغاز والاتصالات) ببعض المراكز والمدن ، والمتعلقة بإجراء قطوع عرضية وطولية بالشوارع والطرق لتحسين خدمات المرافق.

 وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ بتعزيز التنسيق بين شركات المرافق والوحدات المحلية، والمرور في تنفيذ المشروعات التي تستلزم عمل قطوع في الطرق والمداخل لرد الشيء لأصله في أسرع وقت بعد الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، وفق برنامجها  الزمني.

 

السكرتير العام لبني سويف الأعمال الخاصة تنفيذ المشروعات مشروعات الرصف مرافق المياه والكهرباء