بشرى لـ4.7 مليون أسرة.. "مدبولي"يعلن عن زيادات مالية جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إضافة زيادات مالية للمستفيدين من تكافل وكرامة، مؤكدا أنه سيجري عرض التصور النهائي على رئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن تشمل الزيادات الجديدة كل المستفيدين من تكافل وكرامة، وسيكون تنفيذ الزيادات قبل العام المالي الجديد.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يصرفون مستحقات المالية شهريا من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس الوزراء، إن هناك متابعة على مدار اليوم للأسواق والسلع وتوفير السلع بأكبر حجم ممكن، مشيرًا إلى أن الدولة افتتحت المعرض الخاص بـ«أهلاً رمضان» في القاهرة، واليوم سيكون في محافظة الجيزة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «هناك أكثر من 120 معرضا يجري فتحها على مستوى محافظات مصر، وتم فتح أكثر من 220 سوقا من أسواق اليوم الواحد على مستوى المحافظات، وهذه المبادرة لقت قبولا ونجاحا كبيرا».

وتابع: «هناك اتفاق مع السلاسل التجارية الكبيرة بأن يكون داخلها ركن لمبادرة أهلًا رمضان لكي يتم طرح السلع والمنتجات طوال الفترة القادمة بأسعار مخفضة».