محافظ بني سويف يشهد تسليم مستلزمات 60 مشروعًا صغيرًا لمستفيدي "تكافل وكرامة"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، احتفالية تسليم مستلزمات إقامة 60 مشروعًا صغيرًا لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مشوار التنموية، في إطار برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز التمكين الاقتصادي لمستفيدي الحماية الاجتماعية من القادرين والراغبين في العمل، سواء من خلال الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.

حضر الفعالية، التي عُقدت بقاعة ديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد غفران، استشاري التمكين الاقتصادي بمكتب مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، والأستاذ أحمد دسوقي، مدير مكتب المحافظ.

وفي كلمته، هنأ المحافظ المستفيدين بحصولهم على التمويل لمشروعاتهم الصغيرة تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان، مشيدًا بالدور الفاعل لوزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأكد أن الوزارة لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، بل تعمل على تعديل سلوك المستفيدين وتشجيعهم على دخول سوق العمل والانتقال إلى الاستقلال المادي، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتوسيع نطاقها، لا سيما وأن التمويل المقدم ليس قروضًا، بل منح لا تُرد، تُقدم في صورة مستلزمات وأصول إنتاجية.

وثمّن المحافظ جهود مؤسسة مشوار التنموية كشريك تنموي للوزارة، مؤكدًا على أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات خدمية وتنموية أخرى، ومشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود المحافظة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن بني سويف تعد من المحافظات الرائدة في تعزيز العمل الأهلي، وذلك من خلال وثيقة توحيد جهود المجتمع المدني، التي تضم أكثر من 120 كيانًا مجتمعيًا يعمل وفق رؤية موحدة لتعظيم الأثر التنموي.

من جانبه، أعرب الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عن شكره لمحافظ بني سويف على دعمه المستمر لأنشطة المديرية وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ مثل هذه الفعاليات، التي تأتي ضمن استراتيجية التنمية المحلية للمحافظة. وأوضح أن بني سويف تُعد من المحافظات الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة، حيث تم تنفيذ أكثر من 3,000 مشروع بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه منذ عام 2019 وحتى الآن.

وبدوره، أكد الدكتور أحمد غفران، استشاري التمكين الاقتصادي بالوزارة، أن بني سويف تعد نموذجًا داعمًا لإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفي مقدمتها برنامج "فرصة"، الذي يهدف إلى دعم الفئات المستهدفة من خلال تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير المهارات الحياتية، والاستثمار في المشروعات الصغيرة.

كما أوضح الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، أن الفعالية تضمنت تسليم 60 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليون جنيه، ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين الوزارة والمؤسسة، بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل أنشطة متنوعة مثل (البقالة، ماكينات الخياطة، تجارة الأعلاف، الملابس، المنظفات، المجمدات، وماكينات التصوير)، مؤكدًا أن المؤسسة نفذت آلاف المشروعات في مختلف محافظات مصر لدعم الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.