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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول ينعى المهندس عابد عز الرجال الرئيس الأسبق لهيئة البترول

عابد عز الرجال
عابد عز الرجال
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نعى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بمزيد من الحزن والأسي، الراحل الكريم المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي الاسبق للهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة عطاء في قطاع البترول كان له  فيها بصمات واضحة، مؤكدًا أنه كان نموذجاً ناجحاً يحتذى به فى القيادة والتفاني في العمل فى كافة مواقع العمل التى شغلها ، واسهامات فعالة خلال رئاسته لهيئة البترول فى اعمال التطوير والتحديث للبنية التحتية للقطاع .

وتقدم الوزير،  بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم وذويه وتلاميذه ومحبيه وجميع العاملين فى قطاع البترول ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ابوقير للأسمدة البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عابد عز الرجال