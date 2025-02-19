وزير البترول ينعى المهندس عابد عز الرجال الرئيس الأسبق لهيئة البترول

نعى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بمزيد من الحزن والأسي، الراحل الكريم المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي الاسبق للهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة عطاء في قطاع البترول كان له فيها بصمات واضحة، مؤكدًا أنه كان نموذجاً ناجحاً يحتذى به فى القيادة والتفاني في العمل فى كافة مواقع العمل التى شغلها ، واسهامات فعالة خلال رئاسته لهيئة البترول فى اعمال التطوير والتحديث للبنية التحتية للقطاع .

وتقدم الوزير، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم وذويه وتلاميذه ومحبيه وجميع العاملين فى قطاع البترول ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.