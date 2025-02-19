محافظ بني سويف يواصل عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث شكاوى ومطالب المواطنين

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.

ناقش المحافظ" خلال لقاءاليوم"مجموعة من المطالب متعلقة بقطاعات خدمية، فضلا عن بعض المطالب الحياتية لعدد من المواطنين ممن يعانون ظروف صحية واجتماعية معينة، حيث كلف المحافظ المختصين من فرع التأمين الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض حالة مرضية عل اللجنة الطبية أو الاستشاري المختص لتوضيح البروتوكول العلاجي للحالة وتحديد ما إذا كا هناك بدائل علاجية متوفرة من عدمه، خاصة مع عدم استدامة الاعتماد على صرف العلاج من مؤسسة الزكاة وذلك استجابة لمطلب سيدة من مدينة بني سويف، تعاني والدتها من سرطان لسان -مرحلة رابعة- وتحتاج لعلاج مناعي غير متوفر بالتأمين ، و تسعى للحصول عليه من مؤسسة بيت الزكاة.

فيما وجّه المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإدري والشئون القانونية لفحص شكوى أحد المواطنين من وجود محول كهرباء بجوار منزله، حيث أوضح رئيس مدينة الفشن أن الشاكي قام بمخالفة الرسم الهندسي المعتمد بالتراخيص وإجراءات التصالح، وتجاوز المسافة البينية المقررة في حرم المحول، مما استدعى التدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعالجة الموقف وفقًا للوائح المنظمة.

واستجاب المحافظ لمطلب أحد المواطنين يلتمس الموافقة على رصف أو تبليط شارع عبد الحكيم متفرع من شارع الروضة أسوة بشوارع جانبية مجاورة، وأفادت شركة المياه بأن هناك أعمال صيانة قائمة بالشارع، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، حيث كلف المحافظ بالتنسيق بين الوحدة المحلية وإدارة الطرق والمرور وشركة المياه، لضمان سرعة تنفيذ الأعمال بعد انتهاء الصيانة، مع اعتماد تركيب بلاط "إنترلوك" بدلًا من الرصف التقليدي، نظرًا لضيق الشارع وعدم إمكانية دخول معدات الرصف إليه.

وفيما يتعلق بمطلب أحد المواطنين من كفر الجزيرة –مركز ناصر- يلتمس الموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة، نظرًا لظروه الصحية والمعيشية، حيث وجّه المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة صرف مساعدة مالية لمدة 6أشهر، لحين الانتهاء من مراجعة مدى استحقاقه لمعاش "تكافل وكرامة"، وفقًا للضوابط والمعايير القانونية المنظمة لصرف الدعم النقدي.

وفي إطار حرصه على دعم الحالات الإنسانية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين،استجاب المحافظ لمطلب سيدتين إحداهما من قرية تزمنت–مركز بني سويف- والأخرى من دنديل –مركز ناصر-، حيث وجّه بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة وفق المتاح من إمكانيات، وتقديم مساعدات مالية لكل منهما من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على أهمية متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال اللقاءات الأسبوعية لضمان تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. كما أكد على ضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية والأهالي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع مراكز وقرى المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات المفتوحة تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب المحافظ، حيث يتم استقبال وفرز الشكاوى والطلبات وإحالتها للجهات المختصة، مع مناقشة الحالات التي تستدعي تدخل المحافظ لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.