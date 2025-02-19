مصرع شاب في حادث تصادم بجسر السويس

لقي شاب مصرعه إثر اصطدام سكوتر كهربائي بسيارة نقل في شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري على طريق جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات اصطدام سكوتر كهربائي بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع الشاب في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.