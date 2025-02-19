دورة تدريبية بعنوان "كيفية كتابة البحث العلمي" لطالبات كلية البنات الأزهرية بالفيوم.. صور

نظّمت لجنة شؤون التعليم والطالبات بكلية البنات الأزهر اليوم، دورة تدريبية بعنوان "كيفية كتابة البحث العلمي"، وذلك يوم الأربعاء، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة الإمام الطيب بالمبنى الجديد، وذلك بإشراف الدكتورة هيام أحمد علي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

حيث ألقت الدورة الدكتورة شيرين سليمان، مدرس أصول الفقه بالكلية، حيث قدّمت شرحًا وافيًا حول أسس البحث العلمي، وأهم المعايير الأكاديمية لكتابته، بالإضافة إلى توضيح الأخطاء الشائعة وسبل تفاديها. كما شهدت الدورة تفاعلًا مميزًا من الطالبات من خلال المناقشات والاستفسارات التي أثرت اللقاء، مما ساهم في تحقيق أقصى استفادة علمية.

أهم المحاور التي دارت حولها الدورة: مناهج البحث العلمي: تم التعرف على أبرز المناهج المستخدمة في البحث العلمي، مثل المنهج الوصفي، والمنهج التاريخي، والمنهج التجريبي، وكيفية اختيار المنهج المناسب لكل دراسة، وصفات البحث والباحث: ناقشت الدورة أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث الجيد، مثل الدقة، الموضوعية، والأمانة العلمية، بالإضافة إلى معايير البحث الجيد من حيث التوثيق والتحليل،.

وكذاك أهمية البحث العلمي: تم تسليط الضوء على دور البحث العلمي في تطوير المجتمعات، وإيجاد حلول للمشكلات المختلفة، ودوره في إثراء المعرفة الإنسانية، وخمس خطوات للبحث العلمي الناجح: استعرضت المحاضِرة الخطوات الأساسية لإعداد بحث علمي ناجح، بدءًا من اختيار الموضوع، مرورًا بجمع المصادر وتحليل البيانات، وانتهاءً بعرض النتائج وتوثيقها، ومحاور أخرى مكملة: شملت الدورة الحديث عن الأخطاء الشائعة في البحث العلمي، وأهمية الالتزام بالأمانة العلمية، وطرق الاستفادة من المصادر والمراجع بشكل صحيح.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الكلية على تنمية المهارات البحثية لدى الطالبات، وتوفير الدعم الأكاديمي المستمر لتعزيز قدراتهن العلمية.



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