توقيع اتفاقيتين باستثمارات 13.5 مليون دولار لزيادة إنتاج البترول الخام بالصحراء الغربية

وقع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، على تعديل اتفاقية منطقة يدما بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، و شركة IPR العالمية واتفاقية جديدة بمنطقة جنوب الضبعة بين هيئة البترول و شركة HBS التونسية .

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024.



ويضمن تعديل اتفاقية التزام منطقة يدما العلمين بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله ، ضخ الشريك لاستثمارات 10 مليون دولار وحفر 4 آبار تنموية وسداد منحة توقيع قدرها 3 مليون دولار .



وقع اتفاقية منطقة يدما مع الوزير ، المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول و الدكتور محمود دبوس رئيس شركة IPR .



وتقضى اتفاقية التزام منطقة جنوب الضبعة بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة HBS التونسية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بضخ الشريك لاستثمارات حوالى 5ر3 مليون دولار وحفر 4 آبار تنموية وبئر استكشافية وسداد منحة توقيع قدرها 2 مليون دولار.

وقع اتفاقية منطقة جنوب الضبعة مع الوزير ، المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول و السيد طارق بوشماوي مديرعام شركة HBS .