محافظ الإسماعيلية يسلم 10 عقود عمل لأبناء القنطرة غرب من ذوي الهمم

سلم اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، 10 عقود عمل لشباب وفتيات من أبناء مركز ومدينة القنطرة غرب من ذوي الهمم، للعمل في عدد من الشركات المتخصصة في الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارة، مديري المديريات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تسليم هذه العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في سوق العمل بشكل فعال.

وأوضح أن تسليم العقود اليوم هو رسالة واضحة بأن ذوي الهمم قادرون على العطاء والإنتاج، وأن المجتمع يقدر مساهماتهم، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرة تعكس التزامه بالمسؤولية المجتمعية وتعزز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم هذه الفئة.

وأشار المحافظ إلى أن الإسماعيلية تمتلك مناطق صناعية متعددة، مثل المنطقة الصناعية الأولى والثانية، والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، والمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

وأضاف أن الإسماعيلية تعد من المحافظات الجاذبة للاستثمار، وهناك خطط مستمرة لتوسيع نطاق الاستثمارات، بما يسهم في خلق مزايا تنافسية لأبناء المحافظة، ويوفر المزيد من فرص العمل.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب لسوق العمل، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة “التدريب من أجل التشغيل” بالإسماعيلية، والتي تهدف إلى تدريب الشباب وخريجي التعليم الفني على أحدث التقنيات والمتطلبات الحديثة لسوق العمل.

ودعا المحافظ الشباب إلى الاستفادة من هذه المبادرة عبر التقديم في مديرية العمل، أو التواصل مع مديريات الإسكان، التضامن، والتربية والتعليم، لتوجيههم إلى البرامج التدريبية المناسبة.

من جانبه، أكد حسن رداد، مدير مديرية العمل، أن المديرية تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات لتدريب وتأهيل ذوي الهمم وأبناء المحافظة على مختلف المهن والحرف، من خلال وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب التابعة لها، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بكفاءة.