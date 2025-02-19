مصدر داخل الأهلي: خالد مرتجي يدير النادي في غياب بيبو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن خالد مرتجي أمين صندق النادي الأهلي، والقائم بأعمال نائب الرئيس هو من يدير النادي في تلك الفترة، بعد ابتعاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لخضوعه لجلسات علاج ورحلة علاج خارجية خلال الفترة الحالية للاطمئنان على صحته، لا سيما وأن الأطباء نصحوه بالابتعاد عن الضعوط والعصبية لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على حالته الصحية.



وشدد المصدر على أن الخطيب يرهق نفسه كثيرًا في العمل، و الأرهاق المبالغ لا يناسب سنه ولا حالته الصحية، وكان يتعرض لضغط شديد في أخر 3 شهور، والوقت الحالي مناسب لحصوله على فترة راحة، خاصة وأنه لا يوجد ملفات هامة لحسمها، بعد أن أنهى فترة الانتقالات الشتوية بشكل مميز بالتعاقد مع أشرف بن شرقي وأحمد رضا ومصطفى العش والسلوفيني جراديشار، وبعد أن خرج مشروع استاد النادي الأهلي إلى النور وبدأت بالفعل أعمال الحفر.



وأشار المصدر على أن الخطيب يحاول متابعة ما يدور داخل النادي من بعيد عبر الهاتف، إذا تطلب الأمر، فهو يحاول فقط الاطمئنان على النادي وعلى فريق الكرة بين كل وقت وحين، ولكن بدون ضغوط أو تحمل أعباء نفسية وصحية إضافية قد تؤثر على رحلته العلاجية.