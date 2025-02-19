الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.