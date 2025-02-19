كولر يرفض المفاجآت في القمة

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تجهيز أي مفاجآت لنادي الزمالك في لقاء القمة المقبل، الذي يقام مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات مسابقة الدروي المصري الممتاز.



وقال مصدر داخل الفريق، أن المدرب السويسري يميل إلى اللعب بالتشكيل الأساسي المتعارف عليه خلال المباريات السابقة، وفقا لجاهزية اللاعبين من الناحية الطبية.



ويسعى كولر إلى تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب أمام الزمالك من خلال الضغط على لاعبي منتصف الملعب في الفريق الأبيض، لجعلهم يرتكبون أخطاءًا ويستغلها لاعبو الهجوم لهز الشباك.



وشدد المدير الفني السويسري على اللاعبين أن تسجيل هدف مبكر في شباك الزمالك سوف يسهل المهمة في هذا اللقاء الصعب الذي سيقام مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.