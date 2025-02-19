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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

توقيع اتفاقية إقامة مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة

خلال توقيع الاتفاقية
خلال توقيع الاتفاقية
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وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ووزارة الاستثمار و شركة شارد كابيتال الإنجليزية  الاتفاق الإطاري لتنفيذ مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة باستثمارات قيمتها ٧ مليارات دولار بالشراكة مع الشركة الإنجليزية ومجموعة القحطاني السعودية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025. 

توقيع الاتفاق تم بحضور ومشاركة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والسفير  البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، والسيد جيمس لويس مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شارد كابيتال الإنجليزية والشيخ عبدالهادي طارق القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة طارق القحطاني السعودية و شركة PWS التابعة لمجموعة القحطاني القابضة.

ووقع الاتفاق المهندس ابراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع رئيس شركة شارد كابيتال الإنجليزية. 

وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع سيعمل علي تعظيم القيمة المضافة من مواردنا لإنتاج منتجات بتروكيماوية متميزة بما يسهم في تحقيق مردود متميز للاقتصاد المصري من خلال تعظيم الانتاج والتصدير لتحقيق عائد دولاري وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة علاوة علي ما يوفره إنشاء المجمع  من فرص و اسهامات اقتصادية وتنموية وفق خطة الدولة لتنمية منطقة العلمين ، لافتا الي ان المجمع الجديد يتبني التكنولوجيات اللازمة للاستدامة البيئية والكفاءة وفق اعلي المعايير البيئية،  فضلًا عن المساهمات المجتمعية لتنمية المنطقة المحيطة والمجتمع المحلي.

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