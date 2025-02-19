تفاصيل جلسة محمد رمضان مع علي معلول

عقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أن تم قيده رسميا في قائمة الفريق المحلية خلال الأيام الماضية، ويتبقى قيده في القائمة الأفريقية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن يحصل النادي على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.



رمضان أكد لعلي معلول خلال الجلسة أنه يكن له كل الاحترام والتقدير على تاريخه الكبير مع النادي الأهلي على مدار ثماني سنوات، وأنه لاعب ممتع، ويعامله مثل ابنه، مشددا عليه أنه لم يأخذ موقف ضده، مشيرًا إلى أنه عند توقيع عقوبة على لاعب، والنادي يأخد حقه ينتهي الموضوع بشكل نهائي، لا سيما بأن رمضان هو من أبلغ علي معلول بقيده في قائمة الفريق والاستمرار حتى نهاية الموسم.



رمضان أكد على علي معلول أن الإصابة التي تعرض لها صعبه بالنسبة لسنه، وعودته ستأخذ وقت، ولكنه سليم حاليًا بنسبة 100%، مشددًا عليه أن تاريخه كبير في النادي، ولا يصح أن يفعل أزمات في الفريق بعد استمراره، وبدوره أكد معلول أنه لن يفعل هذا، وتم استدعاء المدير الفني كولر وأكد له نفس الكلام، وهو لم يأخذ موقف ضده.