مدبولي: الدولة المصرية لم ولن تتأخر عن علاج مصابي غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه تحدث مع سكرتير عام الأمم المتحدة، والذي أكّد تقديره واحترامه لموقف مصر وجهود مصر الداعمة على المستوى السياسي وعلى المستوى الإنساني، لتقديم المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة إكسترا نيوز، أنَّه يتابع بصورة يومية عدد المصابين الذين يدخلون من قطاع غزة للعلاج في مصر، ومنذ وقف إطلاق النار، نستطيع القول بأن الأعداد في تزايد مستمر، «ده دور مصر، وده اللي احنا بنقوم به، وده اللي عمرنا ما هنتأخر عنه».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «حبيت أضعكم معايا في نفس الموضوع، احنا بنعمل قافلة جديدة من صندوق تحيا مصر، الأسبوع الحالي لدعم أشقائنا في قطاع غزة»

وأشار إلى أنّه التقى رئيس مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية وهي من أكبر المجموعات المتخصصة في إيطاليا، وخامس أكبر مجموعة في أوروبا لإنشاء وإدارة المستشفيات، حيث ناقشا تقديم الخدمات الصحية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء مستشفى على أعلى مستوى في القاهرة كبداية لتواجد المجموعة خلال الفترة المقبلة في مصر».

وواصل: «هناك تعهد بضخ استثمارات تبدأ بـ100 مليون دولار من المجموعة لإنشاء المستشفى لتقديم الخدمات الطبية، وكان هناك ثقة كبيرة بكفاءة الأطقم الطبية المصرية والأطباء المصريين».