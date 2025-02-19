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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمة بفيديو خنق قطة في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى.. يتضمن قيام إحدى السيدات "مهتزة نفسيًا" بخنق قطة حال سيرها بمنطقة المقطم بالقاهرة.
بالفحص تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حارسة عقار مقيمة بمنطقة المقطم بالقاهرة) وتبين أنها غير متزنة نفسيًا.. وتم تسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديو السيدات بخنق قطة المقطم بالقاهرة