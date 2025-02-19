الأمن يضبط المتهمة بفيديو خنق قطة في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى.. يتضمن قيام إحدى السيدات "مهتزة نفسيًا" بخنق قطة حال سيرها بمنطقة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حارسة عقار مقيمة بمنطقة المقطم بالقاهرة) وتبين أنها غير متزنة نفسيًا.. وتم تسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.