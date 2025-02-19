فيفي عبده ضيفة رامز جلال في برنامجه الجديد رمضان 2025

علمت البوابة نيوز من مصادرها الخاصة أن برنامج رامز جلال رمضان 2025 سيشهد ظهور النجمة الكبيرة فيفي عبده في برامج المقالب، حيث انتهت من تصوير حلقتها، خلال الفترة الماضية، بمدينة الرياض في السعودية، وبعدها عادت إلى الإسكندرية لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "العتاولة 2" المقر عرضه في دراما رمضان،

وأكد المصدر، أن فيفي قد أُصيت في البرنامج أثناء المقلب وأشار بالمعني الدارج، قائلاً " أتبهدلت قوي من أي مرة طلعت فيها مع رامز والناس هتتفاجىء بحلقة فيفي عبده"

و أوضح المصدر، أن البرنامج سيشهد ظهور العديد من النجوم وشخصيات رياضية وعامة ضمن ضيوف حلقات برنامج رامز جلال رمضان 2025 هذا العام ، بينما يواصل رامز جلال تصوير الحلقات الأخيرة من برنامجه حتى الآن.

الجدير بالذكر أن النجم رامز جلال يقدم برنامج جديد اسمه رامز إيلون مصر من اسم رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، المعروف بابتكاراته في عالم التكنولوجيا واستكشاف الفضاء، ويشير اسم البرنامج إلى أن فكرة المقالب هذا الموسم قد تحمل طابعًا تقنيًا أو فضائيًا، من خلال شكل ومجسم صاروخ فضائي يظهر منه رامز جلال خلال المقلب لضيوفه.