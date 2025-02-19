رئيس الوزراء: تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية كاملة لتطوير منطقة وسط البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية لمنطقة وسط البلد تم تكليف مكتب استشارى لوضع رؤية كاملة لتطوير منطقة وسط البلد، ومنها المبانى والمنشآت التى تم إخلاؤها بوسط البلد.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هناك اهتمام شديد جدًا بمناطق الساحل الشمالي ومناطق ساحل البحر الأحمر ومنطقة وسط البلد.