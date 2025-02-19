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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية كاملة لتطوير منطقة وسط البلد

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية لمنطقة وسط البلد تم تكليف مكتب استشارى لوضع رؤية كاملة لتطوير منطقة وسط البلد، ومنها المبانى والمنشآت التى تم إخلاؤها بوسط البلد.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هناك اهتمام شديد جدًا بمناطق الساحل الشمالي ومناطق ساحل البحر الأحمر ومنطقة وسط البلد.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وسط البلد