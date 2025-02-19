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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس تُعلن استعدادها للإفراج عن جميع الرهائن بالمرحلة الثانية من الهدنة

طاهر النونو
طاهر النونو
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أعلنت حركة حماس عن استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسري، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.

وقال طاهر النونو، المسؤول الكبير في حماس، لوكالة فرانس برس: "ابلغنا الوسطاء أن حماس مستعدة للافراج عن جميع الرهائن في دفعة واحدة خلال المرحلة الثانية من الاتفاق وليس على مراحل كما في المرحلة الاولى الحالية."

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى "تأكيد جديتنا و استعدادنا الكامل للمضي قدما في حل هذه القضية، وكذلك مواصلة الخطوات نحو تعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة."

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