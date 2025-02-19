برلماني: القطاع المصرفي في مصر يشهد تطورات متلاحقة خلال الآونة الأخيرة

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القطاع المصرفي في مصر يشهد تطورات متلاحقة خلال الآونة الأخيرة، برغم من التحديات العالمية التي تلاحق أقوى الأنظمة المصرفية حول العالم من أزمات تعثر لأقوى البنوك العالمية، لكن برغم ذلك نجح البنك التجاري الدولي (CIB) في أن يكون أول مصرف خاص مدرج في بورصة مصر، يسجل أرباحاً تفوق المليار دولار بعد أن نمت في 2024 بنحو 13% عن العام السابق، مما يؤكد عن قوة العقلية المصرفية المصرية وقدراتها التنافسية .

وأضاف "عمار"، أن تعيين هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك وعضوا بمجلس الإدارة لعب دوراً ملموساً في تحقيق حجم تلك الإنجازات التي يشهدها البنك التجاري الدولي، بعدما بلغ صافي ربح أكبر بنك خاص في مصر خلال العام الماضي نحو 55 مليار جنيه، في حين زادت قيمة الأصول عن تريليون جنيه، لافتا إلى أن المؤشرات قد أكدت ان الأرباح قد سجلت في الربع الرابع نحو 12.8 مليار جنيه بزيادة 78% على أساس سنوي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العقلية المصرفية المميزة التي يمتكلها هشام عز العرب، نتيجة خبراته الكبيرة في إدارة بنوك عالمية، كانت السبب في تحقيق هذا النجاح خلال توقيت دقيق للغاية، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الزيادات غير المسبوقة لمستويات التضخم على الصعيد العالمي، لكن البنك نجح خلال العام الماضي كان "متميزاً رغم بيئة أسعار الفائدة المرتفعة"، إذ زاد نشاط الإقراض بالعملة المحلية خلال السنة بنسبة 47% وهو ما يعادل 90 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه في الربع الرابع.

وأوضح النائب حسن عمار، أن تحقيق البنك هذا الإنجاز دلالة على الإدارة الفعالة لموارده واستثماراته بكفاءة، من خلال تقديم خدمات مالية متنوعة وتحقيق عوائد مرتفعة، مما تشير إلى نجاح الاستراتيجيات التسويقية ناجحة التي اتبعها وساهمت في جذب العملاء وزيادة قاعدة المودعين والمقترضين، مؤكدا أن الأرقام كشفت عن زيادة قاعدة ودائع العملاء بالعملتين المحلية والأجنبية إذ نمت بنسبة 21% و16% على التوالي.