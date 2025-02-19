رئيس الوزراء: نأمل أن تخرج القمة العربية بتصور واضح لإعادة إعمار غزة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استضافة القاهرة للاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بحضر الاجتماع المفوض العام لوكالة الأونروا، بالإضافة إلى منسقين من الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «تم الإعلان عن موعد القمة العربية المصغرة التي ستقوم بالإعداد لقمة 4 مارس المقبل بالقاهرة، إذ نأمل أن يكون هناك تصور لمخرجاتها الرئيسية ووضع تصور واضح لموضوع إعمار غزة في الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن العامين المقبلين يشهدان تطورا كبيرا في قطاع الطاقة بمصر: «كانت هناك زيارة مهمة لرئيس وزراء كرواتيا، وتم عقد منتدى رجال الأعمال ما بين دولتينا، وكانت هناك مباحثات ثنائية على مستوى كبير جدا، وتشاركنا في الأمور السياسية المهمة سواء الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الشرق الأوسط وقطاع غزة».

وتابع: «كان هناك توافق كامل على الخطوات ما بين الدولتين في هذا الأمر، والمهم هو ترحيب كرواتيا بالعمالة المصرية المدربة، إذ أن عمالتنا من أعلى 10 جنسيات موجودة بها، وهناك انفتاح كبير من الجانب الكرواتي على استقدام و اجتذاب عدد من العمالة المصرية المدربة».