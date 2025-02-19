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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يشهد توزيع 60 جهاز عروس ومساعدات للفئات الأولى بالرعاية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات توزيع 60 جهاز عروس وعدد من المساعدات الإنسانية، بدعم من مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

تضمنت المساعدات توزيع 60 جهاز عروس تشمل "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز"، بالإضافة إلى 10 كراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها 5 كراسي كهربائية و5 كراسي عادية، إلى جانب بعض المساعدات الغذائية.

وثمن المحافظ جهود مؤسسة "حياة كريمة" في التعاون مع الجهات التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وهنأ المحافظ الفتيات المقبلات على الزواج المستفيدات من الأجهزة المقدمة، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، ومؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

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