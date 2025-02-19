رئيس الوزراء: إعمار غزة يستغرق 3 سنوات.. ولدينا ما يؤهلنا لتنفيذه

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر تعمل على وضع الإطار العام لخطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له، أن إعادة إعمار قطاع غزة قد تستغرق ثلاث سنوات، وأن مصر لديها من الإمكانات ما يؤهلها لتنفيذ ذلك.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.،مشيرًا إلى لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لإثيوبيا، الذي قدّم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني، كما التقي العديد من زعماء القارة الإفريقية الذين أثنوا بشدة على شركات البناء المصرية.

