نقيب المعلمين يكرم معلمة أصيبت ببتر أصبعها أثناء مراقبة امتحانات الإعدادية

كرّم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمة عزة محمد عبد الرحمن، من مدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات بالقاهرة، تقديرًا لتفانيها في أداء واجبها.

وكان ذلك بعد تعرضها لإصابة بتر إصبعها أثناء مراقبتها لامتحانات الشهادة الإعدادية في الترم الأول، حينما تصدت لمحاولة غش من قبل أحد الطلاب في امتحان الدراسات الاجتماعية، وخلال محاولة الطالب الهروب، أغلق الباب على إصبع المعلمة مما أدى إلى بتره.

ورغم الحادث المؤسف، واصلت المعلمة أداء مهامها في مراقبة الامتحانات.

وأشار الزناتي خلال التكريم إلى أن النقابة تساند معلميها وتقدر تضحياتهم في سبيل التعليم، مؤكدًا دعمها لكل معلم ومعلمة يواصلون أداء رسالتهم بإخلاص في مواجهة التحديات.

من جانبها، أعربت المعلمة عزة عن شكرها العميق لهذا التكريم، مؤكدة أنها ستواصل أداء رسالتها التعليمية بكل عزيمة، وأن هذا التقدير يعكس اهتمام النقابة بحقوق المعلمين ودعمهم في جميع الأوقات.