الرئيس السيسي لملك إسبانيا: أشكركم على الموقف المشرف والداعم للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مأدبة الغداء التي أقيمت على شرف زيارته إلى مدريد، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز"، على التحديات والأزمات غير المسبوقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بالموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية وموقفه المشرف والتاريخي في هذا الشأن.

وأشار الرئيس إلى التزام مصر بمواصلة العمل مع إسبانيا من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مؤكدًا تطلع مصر إلى استمرار الجهود الإسبانية في المطالبة بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وشدد على أهمية البدء الفوري في إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، ووقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس السيسي أهمية تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، لضمان استقرار المنطقة وتحقيق التعايش السلمي بين شعوبها.

أما بشأن الأزمة السورية، فقد شدد الرئيس على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تضم جميع أطياف الشعب السوري، بما يؤدي إلى اعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات عادلة، مع رفض أي محاولات لاحتلال أراضي سوريا من قبل إسرائيل أو أي جهة أخرى.

وأعرب الرئيس السيسي، عن موقف مصر الثابت بضرورة إنهاء النزاعات والصراعات في السودان، وليبيا، واليمن، والحروب الدائرة في أوكرانيا، عبر الوسائل السلمية، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدول واستقرارها، وحماية حقوق شعوبها ومقدراتها.