محافظ سوهاج يبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.



وشدد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة إحكام الرقابة على "معارض أهلا رمضان ، والشوادر، وأسواق اليوم الواحد"، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم بالمرور على هذه المنافذ يوميا بشكل دوري للاطمئنان على التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، والاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز 16 معرض " أهلا رمضان " بجميع الوحدات المحلية سيتم افتتاحها غدا الخميس 20 فبراير الجاري أمام المواطنين للبيع بالأسعار المخفضة.



ومن جانبه أكد الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، على استعداد المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تجهيز معارض " أهلا رمضان " بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وتوفير السلع والمواد الغذائية بكميات كافية طوال الشهر الكريم، لافتا إلى التعاون مع جميع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، وأماكن تداول السلع الغذائية .



وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف المرور على المجازر بصفة يومية وعددها 25 مجزر بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها للأعداد المتزايدة من المذبوحات خلال الشهر الكريم، وتكثيف الحملات على الأسواق والمجازر ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى الندوات الإرشادية بالتعاون مع الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك لتوعية المواطنين بكيفية التعامل الجيد مع اللحوم واستخدامها بالشروط الصحية اللازمة.

ولفت إلى استعداد الوحدات البيطرية لاستقبال الحالات المرضية، فضلا عن استعدادات المديرية أيضا لحملة تحصين الحيوانات والمواشي خلال الشهر الكريم للخروج بأفضل النتائج، وكذلك متابعة تنفيذ قرار المحافظ بشأن تشكيل اللجنة العليا والفرعية لإحكام الرقابة وضبط الأسواق على كافة المنتجات الغذائية بما في ذلك ذات الأصل الحيواني .



وأشار محمد أبو عقيل ممثل جهاز حماية المستهلك بسوهاج إلى التنسيق مع الغرفة التجارية والصحة والجهات المعنية للمرور على معارض " أهلا رمضان " و الوقوف على مدى توافر جميع السلع التموينية ومختلف المنتجات الغذائية بمعارض " أهلا رمضان "، وبالاسعار المخفضة، واستقبال الشكاوى وعمل زيارات ميدانية للمعاينة والعمل على حلها.



وأكد الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، على اهتمام المديرية بالمساجد كمبنى ومعنى خاصة مع حلول الشهر المبارك، مشيرا إلى فرش 45 مسجد خلال الـ 60 يوم الماضية، وجاري فرش 15 مسجد خلال الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى 60 مسجد أخرى بإجمالي 120 مسجد، لافتا إلى عقد عدد من اللقاءات والندوات الفكرية خلال الشهر الكريم بمسجد العارف بالله، ومسجد الشهيد، وتنظيم أسبوعين ثقافيين بحضور أساتذة من جامعة الأزهر، وعقد 4 ندوات تثقيفية بمشاركة قيادات الأوقاف.



وأشار وكيل الأوقاف إلى تخصيص 50 مسجد للإعتكاف، وعدد 350 مسجد للتهجد موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وإقامة 16 لقاء مع جامعة الأزهر، وجامعة ميريت" لتوعية الشباب في عدة موضوعات منها " الإلحاد، وقتل النفس، وترسيخ حب الوطن، وحرب الشائعات، والقضية السكانية"، وإقامة 16 أمسية دينية بالتنسيق مع قصر ثقافة سوهاج، و180 ندوة توعوية بالمدارس المختلفة، وعمل 48 ندوة توعوية بالاشتراك مع مديرية الصحة، وإقامة 4 قوافل بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بسوهاج، وإقامة 50 ندوة بمراكز الشباب المختلفة، وإقامة 280 جلسة توعوية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة بالقرى والنجوع .



ووجه المحافظ بضرورة إحكام رقابة الأوقاف على جميع الأنشطة الدعوية بالمساجد بمختلف قرى ومدن المحافظة، لمنع الأنشطة غير المراقبة من بث أي أفكار مغالطة تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة .



وخلال الاجتماع وافق المجلس على اعتماد تعديل لوحة المخطط التفصيلي لوحة رقم " 4 " لمدينة سوهاج، لتطابق الشوارع الموجودة على الطبيعة وتلافي المعوقات للتسهيل على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم في الحصول على التراخيص اللازمة لهم .



تطرق الاجتماع كذلك لمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات " التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ووجه المحافظ رؤساء المدن بسرعة تنفيذ الإزالات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ولجان التقنين، على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .



تناول الاجتماع مناقشة ضوابط تطبيق الهوية البصرية لمحافظة سوهاج خلال أعمال التطوير والتجميل بمختلف مراكز المحافظة، حيث سيتم اعتماد 3 أماكن في كل مركز لتطبيق الهوية البصرية بها مع مراعاة صلاحيتها للتطبيق، وكثرة عدد المترددين من المواطنين والسياح عليها.



وطالب المحافظ بضرورة التنسيق مع إدارة مرور سوهاج للبدء في تطبيق الهوية البصرية على السيارات، والاستدلال بالدليل المعتمد من مجلس الوزراء، وكذا اعتماد شكل رسمي فرعوني للإعلانات بالشوارع والميادين، وأعمدة الإنارة.

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