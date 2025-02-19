من مدريد.. رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتطلع إلى قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالدور الذي ننتظره منه لتحقيق الهدف الذى طال انتظاره بإقامة دولة فلسطينية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وأن نرى في الشرق الأوسط تعايشا سلميا بين كل شعوب المنطقة.



وأكد الرئيس السيسي، ضرورة وقف الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والتطلع إلى إنهاء الصراعات في المنطقة.

كما أكد الرئيس السيسي، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالى غزة من الأوضاع المأساوية التى يعانون منها.



كما اشاد الرئيس السيسي، بقرار إسبانيا الشجاع والتاريخى، الذى انحاز إلى الحق والعدل، عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وضرورة السعى والدفع لإحياء عملية السلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد الرئيس السيسي، على أهمية دعم المجتمع الدولى، وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطينى والبدء الفوري فى عمليات الإغاثة والتعافى المبكر.

واستقبل الملك فيليب الثامن ملك إسبانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام ملك أسبانيا مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد.