بدون راحة.. غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة زد في الدوري

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عصر اليوم الأربعاء إلى مدينة القاهرة لبدء معسكره المغلق، استعدادًا لمواجهة نظيره زد.

يواجه فريق غزل المحلة، الأحد المقبل، زد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فوز غزل المحلة على المصري البورسعيدي

وأجرى غزل المحلة تدريبه صباح اليوم بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني في الإسكندرية، قبل أن يغادر متجهًا إلى القاهرة.

حقق فريق غزل المحلة فوزًا ثمينًا على المصري البورسعيدي أمس الثلاثاء بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز، ارتقى غزل المحلة إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن.