ads
الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بدون راحة.. غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة زد في الدوري

بابافسيليو مدرب غزل
بابافسيليو مدرب غزل المحلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عصر اليوم الأربعاء إلى مدينة القاهرة لبدء معسكره المغلق، استعدادًا لمواجهة نظيره زد.

يواجه فريق غزل المحلة، الأحد المقبل، زد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فوز غزل المحلة على المصري البورسعيدي 

وأجرى غزل المحلة تدريبه صباح اليوم بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني في الإسكندرية، قبل أن يغادر متجهًا إلى القاهرة.

حقق فريق غزل المحلة فوزًا ثمينًا على المصري البورسعيدي أمس الثلاثاء بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز، ارتقى غزل المحلة إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن.

غزل المحلة الدوري معسكر غزل المحلة بابافسيليو اخبار غزل المحلة اخبار نادي غزل المحلة