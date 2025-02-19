"بحوث الصحراء" يدعم مزارعي وسط سيناء بـ 5 آلاف شتلة زيتون

أعلن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، عن توزيع 5 آلاف شتلة زيتون على مزارعي قرى وتجمعات مدينة نخل، بهدف تنمية أراضي وسط سيناء وزراعتها بأنواع مختلفة من شتلات الزيتون.



وأضاف شوقي، أن دعم وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء مستمر بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة في جميع أنحاء سيناء.



من جهتها، أشارت الدكتورة داليا أبو زيد، رئيس برنامج دعم المرأة المعيلة، إلى تنفيذ عدة قوافل إرشادية لتدريب الأسر البدوية على زراعة الزيتون وتصنيع منتجاته، بالإضافة إلى تدريبهم على إنتاج الشتلات.

يهدف هذا البرنامج إلى إشراك جميع أفراد الأسرة في عملية الزراعة والتصنيع، مما يسهم في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.



وأوضحت أبو زيد أنه سيتم استمرار تنظيم القوافل الإرشادية وتوزيع الشتلات على مزارعي بعض قرى شمال سيناء خلال الفترة المقبلة.



كما شاركت في توزيع الشتلات الدكتورة سهى الديب، رئيس برنامج مكتب الخدمات والاستشارات الزراعية بوسط سيناء، والدكتور أحمد الحاوي، منسق مشروعات سيناء، لتقديم الدعم والخدمات اللازمة لأهالي سيناء.



وفي ختام التوزيع، أعرب الأستاذ محمد المغربي، سكرتير عام مدينة نخل، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الزراعة ورئيس مركز بحوث الصحراء على الدعم الكبير المقدم لأبناء سيناء.

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