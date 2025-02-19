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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري في أطفيح

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل، متهم بحيازة سلاح ناري بمنطقة أطفيح.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بقيام عاطل بحيازة سلاح ناري بقصد الاتجار. وبإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مسكنه، حيث عُثر بحوزته على السلاح الناري.

 وبمواجهته، أقرّ بحيازته للسلاح بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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