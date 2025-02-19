مرموش يقود التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

يحل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال مدريد الإسبانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن نهائى دورى الأبطال "الشامبيونز ليج".



ومن المتوقع أن يخوض الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى اللقاء، بتشكيل يحتل صدارة عمر مرموش جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكيه، دياز، ستونز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو، بيرناردو، مرموش.

خط الهجوم: سافينيو، فودن، وهالاند.



وكان لقاء الذهاب "دراماتيكى"، بعدما شهد تقدم مانشستر سيتى بالنتيجة على أغلب أوقات المباراة، إلا أن ريال مدريد حول تأخره لتقدم فى الدقائق الأخيره، لينتهى اللقاء بفوز الملكى بـ 3 أهداف لهدفين.

أحرز خماسية لقاء الذهاب، اللاعب إيرلنج هالاند فى الدقيقتى الـ 19 والـ 80 لصالح مانشستر سيتى، بينما جاءت ثلاثية الريال عن طريق اللاعب كيليان مبابي، وابراهيم دياز وجود بيلينجهام، فى الدقائق الـ 60، 86 و90 من عمر اللقاء.

يبحث فريق ريال مدريد الإسبانى، فى تلك المباراة عن تأكيد تأهله لدور الـ 16، والحفاظ على الفوز وتعزيزه وأستغلال عاملى الأرض والجمهور.

بينما يسعى فريق مانشستر سيتى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى عمر مرموش، تحت قيادة بيب جوارديولا، لرد الأعتبار، وتحقيق الفوز على الفريق الملكى فى عقر داره.

بعد الثلاثية التى أحرزها الفرعون المصرى عمر مرموش لاعب أرسنال فى مسابقة الدورى، وضع اللاعب قدمه فى التشكيلة الأساسية للفريق السماوى.