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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزارة الثقافة تتيح ببليوجرافية صلاح جاهين مجانًا للجمهور على تطبيق "كتاب"

بيرواجرافية صلاح
بيرواجرافية صلاح جاهين
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في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، بـ "عمنا صلاح جاهين"، قامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بإتاحة نسخة إلكترونية مجانية من ببليوجرافية صلاح جاهين للجمهور على تطبيق "كتاب".

يمكن قراءة النسخة عبر تطبيق "كتاب" الذي دشنته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين. 

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الثقافة المصرية ،على تفعيل قيمة العدالة الثقافية التي نص عليها الدستور المصري، وتعميق شعور المصريين بعزة هويتهم الوطنية الجامعة التي جسدها المبدع الكبير صلاح جاهين في أعماله المتنوعة من شعر ورسوم كاريكاتير وسيناريوهات.

دار الكتب والوثائق بيلوجرافية صلاح جاهين تطبيق كتاب وزارة الثقافة عمنا صلاح جاهين