إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات البحرية

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على بعد 50 كيلو متر من الطريق الرئيسي.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة، تبين انقلاب سيارة بعد مناجم الواحات البحرية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.