أوبرا التليفون الكوميدية ومقتطفات من الأوبرات الكلاسيكية على المسرح الصغير

ضمن أنشطة وزارة الثقافة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الاحتفال بعيد الحب، حيث تقيم حفلاً لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم رشدى وذلك في الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة ٢٠ ، ٢١ فبراير على المسرح الصغير.

يضم الحفل فاصلين الأول يشمل مختارات من أغانى و ثنائيات أشهر الأوبرات الكلاسيكية منها زواج فيجارو، دون جيوفانى، كارمن ، روميو وجولييت إكسير الحب، لابوهيم ، الناي السحرى وغيرها آداء نجوم الفرقة منى رفلة، عماد عادل، جيهان فايد، هشام الجندى، انجى محسن، عزت غانم، ليلى ابراهيم، مصطفى مدحت، تامر توفيق، مينا رفائيل وبرهان الدين فاروق.

أما الجزء الثانى يتضمن الأوبرا الكوميدية القصيرة "التليفون" للموسيقار الإيطالى العالمي مينوتى وتدور أحداثها فى فصل واحد حول شخصية لوسى التى تقضى معظم وقتها فى المحادثات الهاتفية ويحاول صديقها بن طلب يدها للزواج ويقاطعه رنين الهاتف باستمرار حتى يكتشف أن الوسيلة الوحيدة لإخبارها برغبته هى الهاتف ويؤديها السوبرانو سلمي الجبالى و الباريتون خالد سمير.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة قدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.