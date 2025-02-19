جامعة سوهاج تنظم ندوة دينية توعوية بعنوان "استقبال شهر رمضان المبارك"

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة الدينية التوعوية التي نظمتها الجامعة بعنوان "استقبال شهر رمضان المبارك"، والتي حاضر فيها فضيلة الدكتور حسن يحيى الأمين العام للجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، بحضور وفد من الأزهر الشريف، عمداء الكليات ووكلائها، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مديري الإدارات بالجامعة والطلاب، وذلك بقاعة قناة السويس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وفي كلمته هنأ رئيس الجامعة القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحضور وجميع منسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان والإستقرار، مُرحباً بضيوف الجامعة من الأزهر الشريف.

وتابع: “نحن نستقبل شهر رمضان لابد من تهذيب نفوسنا وتقوية عقيدتنا والاستفادة من روحانياته ونفحاته، من خلال إحياء القيم التي جاء بها الإسلام، وتفعيل المبادئ المثالية لتحقيق استخلاف الله للإنسان في الأرض، كما جاء في القرآن الكريم، وذلك بتقوية روح الانتماء الديني والوطني والابتعاد عن كل ما يسيء إلى الإسلام والوطن”.

وواصل: “وذلك من خلال توعية المجتمع وخاصة الشباب لتجنب تلك المحاولات الخارجية لإحتلال عقول الشباب وتعطيل حركة التقدم والتنمية تحت شعار الدين والفكر المتطرف وغرس اليأس في نفوسهم وعقولهم، لذا تحرص الجامعة بشكل دائم على التواصل مع منسوبيها وتنظيم الفعاليات التي من شأنها دحض وإحباط تلك المحاولات وتدمير الأفكار الهدامة والتمسك بالقيم والمبادئ الدينية السليمة”.

وفي ذات السياق تحدث فضيلة الدكتور حسن يحيى، عن استغلال شهر رمضان المبارك في التقرب إلى الله وتصفية الروح والنفس والعقل من كل فكرة سامة وهدامة دخيلة على المجتمع، ذلك الشهر الذي تقيد فيه مردة الشياطين وتفوح منه نسائم الرحمة والمغفرة والسلام الروحاني، لتهذيب أرواحنا واقتناص الفرصة للتعرف على شخصياتنا والتفكر في حقيقة من نكون وما خلقنا له لخدمة الدين والوطن، والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق بالتكاتف وبذل الجهود لمحاربة من يريدون بالدين والمجتمع الإنهيار والتفكك ليسهل احتلاله بإحتلال عقول شبابه وتطويعها لخدمة أغراضهم بالفصل بين العقيدة وبناء الدولة وتنميتها، لتفكيكه وتجريده من قيمه وعقيدته وغزوه بكل ما هو خاطئ ومدمر.

وقام رئيس الجامعة، في نهاية الندوة بفتح باب الحوار للطلاب للإجابة عن أسئلتهم، ثم تكريم فضيلة الدكتور حسن يحيى و تسليمه درع الجامعة.

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