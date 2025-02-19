رئيس جامعة أسيوط يعلن توصيات المؤتمر العلمي الرابع لشباب الباحثين لكلية التمريض

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ توصيات المؤتمر العلمي الرابع لشباب الباحثين لكلية التمريض؛ والذي جاء تحت عنوان "النشر الدولي: الفرص والتحديات"، تحت إشراف: الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سماح محمد عبد الله عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة إكرام إبراهيم محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث المشرف على المؤتمر، وبمشاركة نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والمهتمين بمجال النشر الدولي من جامعات: أسيوط، وبدر، وسفنكس.

وخلصت نتائج المؤتمر؛ بضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بالنشر الدولي، واختيار المجلات الدولية المتواجدة في قاعدة البيانات والاسكوبس، وكتابة الأبحاث العلمية بلغة علمية سليمة؛ كما أوصى المؤتمر، بضرورة اختيار الأفكار البحثية التي لها علاقة بالمشكلات والقضايا المجتمعية والعالمية، وأهمية اختيار الفريق البحثي وتحديد دور كل عضو في البحث العلمي، وضرورة التسجيل على موقع التجارب السريرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، والتأكيد على أن النشر الدولي له دوراً مهم في زيادة تبادل المعرفة على المستوى العالمي ورفع التصنيف الدولي للباحثين والجامعات.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن المؤتمر انعقد فى نسختة الرابع انطلاقاً من حرص جامعة أسيوط على الاهتمام بإثراء البحث العلمي ودعم الباحثين، من خلال؛ توفير كافة الإمكانيات المتاحة، واستعراض أحدث الاتجاهات والتحديات المتعلقة بالنشر الدولي، والذي يعد أحد أهم ركائز الارتقاء بجودة البحث العلمي، وتزويد الباحثين بالأدوات، وتعريفهم بالاستراتيجيات التي تمكنهم من نشر أعمالهم البحثية في المجلات والمؤتمرات العلمية المرموقة، وإعطائهم الفرصة لعرض بحوثهم العلمية، واكتساب خبرات العرض والمناقشة، لتنمية مهاراتهم البحثية.

الجدير بالذكر؛ أن المؤتمر ناقش خلال جلساته العلمية، عددًا من الموضوعات المهمة المعنية بتنمية وتطوير العملية البحثية، والنشر الدولى؛ لتتواكب مع المتغيرات الراهنة، وأبرزها: رؤية عامة على فرص وتحديات النشر الدولي، والإجراءات المتبعة في النشر الدولي، إلى جانب مناقشة التغيرات المناخية للأطفال الخاضعين للغسيل الكلوي، وتأثير البرنامج التدريبي لإدارة المخاطر على ثقافة السلامة بين الممرضات؛ فضلاً عن تقييم الذكاء العاطفي: مجالات ومستويات اضطراب تعاطي المخدرات.