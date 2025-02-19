محافظ الإسكندرية: المحافظة منارة للثقافة والحضارة ومركز للصناعة والتجارة والخدمات

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن المدينة تعد منارة للثقافة والحضارة ومركزًا للصناعة والتجارة والخدمات، مشيرًا إلى فخر الإسكندرية باختيارها كأول عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "البحر الأبيض المتوسط: تراثنا المشترك ومستقبلنا المشترك"، التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، بحضور رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش.

وأضاف أن الإسكندرية لطالما كانت ملتقى للحوار والتبادل بين الثقافات في البحر المتوسط على مر التاريخ، لافتًا إلى عمق العلاقات الثقافية والاقتصادية بين مصر وكرواتيا، ومشيرًا إلى توقيع اتفاقيات تعاون لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

من جانبه، رحب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، برئيس وزراء كرواتيا، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس قوة العلاقات بين البلدين. وأكد أن البحر المتوسط يمثل مهد الحضارات وملتقى للتواصل بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، مشددًا على أهمية الحوار البناء والتعاون المشترك في مواجهة التحديات المستقبلية.



