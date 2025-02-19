كلية الزراعة تفوز بكأس الشهداء في خماسي كرة القدم بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتعزز روح التنافس الشريف والعمل الجماعي بينهم، مشيراً إلى أن بطولة كأس الشهداء في خماسي كرة القدم تأتي تخليداً لذكرى الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن، وترسيخاً لقيم الولاء والانتماء لدى الشباب، مؤكداً دعم الجامعة المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية قدرات الطلاب البدنية والذهنية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من طلاب الجامعة، حيث تنافس 133 طالباً يمثلون 19 فريقاً من مختلف كليات الجامعة، ما يعكس مدى الإقبال على النشاط الرياضي داخل الجامعة، مؤكداً أن البطولة شهدت مستويات تنافسية قوية بين الفرق المشاركة.

وأسفرت النتائج عن فوز كلية الزراعة بالمركز الأول وحصولها على كأس الشهداء، بعد تغلبها في المباراة النهائية على كلية السياحة والفنادق التي جاءت في المركز الثاني، بينما حقق المعهد الفني للتمريض المركز الثالث بعد فوزه على الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

اقيمت البطولة التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر ،تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، وإشراف تنفيذي الدكتور محمود إبراهيم شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، والدكتور محمد مصطفى الباز، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.

وشهدت البطولة مشاركة فاعلة من الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، في إطار حرص الجامعة على تعزيز النشاط الرياضي بين طلابها، وتوفير بيئة تنافسية متميزة تعكس روح التحدي والإصرار على تحقيق النجاح.