مانشستر سيتي يبحث عن رد الاعتبار في عقر دار ريال مدريد

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت القمة المرتقبة، بين فريق ريال مدريد الإسبانى، ونظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات اياب الملحقق المؤهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا “الشامبيونز ليج”.

وكان لقاء الذهاب "دراماتيكى"، بعدما شهد تقدم مانشستر سيتى بالنتيجة على أغلب أوقات المباراة، إلا أن ريال مدريد حول تأخره لتقدم فى الدقائق الأخيره، لينتهى اللقاء بفوز الملكى بـ 3 أهداف لهدفين.

أحرز خماسية لقاء الذهاب، اللاعب إيرلنج هالاند فى الدقيقتى الـ 19 والـ 80 لصالح مانشستر سيتى، بينما جاءت ثلاثية الريال عن طريق اللاعب كيليان مبابي، وابراهيم دياز وجود بيلينجهام، فى الدقائق الـ 60، 86 و90 من عمر اللقاء.

يبحث فريق ريال مدريد الإسبانى، فى تلك المباراة عن تأكيد تأهله لدور الـ 16، والحفاظ على الفوز وتعزيزه وأستغلال عاملى الأرض والجمهور.

بينما يسعى فريق مانشستر سيتى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى عمر مرموش، تحت قيادة بيب جوارديولا، لرد الأعتبار، وتحقيق الفوز على الفريق الملكى فى عقر داره.