دعما لموقف مصر الرافض للتهجير.. علي الحجار يطرح أغنية "أنا دمي حر"

طرح الفنان الكبير علي الحجار، أغنية وطنية جديدة بعنوان "أنا دمي حر"، ذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية "أنا دمي حر" من كلمات الشاعر محمد حارس، ألحان ممدوح صلاح، توزيع وليد مصطفي، ميكس وماستر مودي منير، تسجيل حسام جودة، ومحمد حمدي رؤوف، والفيديو من إخراج عمرو سليمان.

ويقول علي الحجار عن أغنية "أنا دمي حر" في تصريح لـ"البوابة نيوز": “الأغنية جاءت نتيجة للتفاعل مع الأحداث والتحديات التي تخوضها مصر، خاصة الضغوط الأمريكية لتهجير الفلسطينيين وتكرار تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عن هذا الموضوع، رغم التأكيدات المصرية والعربية على رفض التهجير بشكل قاطع”.



ويتابع: “واتفقت مع فريق عمل الأغنية على طرحها في هذا التوقيت بسبب ما تمر به البلد من تحديات دعما لموقف مصر”.



من جانبه تحدث الشاعر محمد حارس عن "أنا دمي حر"، قائلًا لـ"البوابة نيوز": سعادتي لا توصف بالتعامل مع فنان بقيمة علي الحجار، وفي التحضيرات للأغنية كانت الأمور تعتمد على التشاور والمناقشة وطرح الآراء ووجدنا أنها مناسبة للتحديات التي تخوضها مصر دعما لبلدنا الغالي.

وتعد أغنية "أنا دمي حر" ثاني عمل يجمع الشاعر محمد حارس وعلي الحجار، بعد أن قدما سويا من قبل التريو الغنائي "شبك يا مصري إيديك" والتي قدمها مع المطربين محمد ثروت، ومدحت صالح.



يذكر أن علي الحجار يستعد لإحياء حفلا غنائيًا على مسرح البالون يوم الخميس المقبل، ويقدم من خلاله مجموعة من روائع أم كلثوم بالإضافة إلى عدد من أغانيه المتنوعة وأغانى تترات المسلسلات، ليضيف لمسة غنائية استثنائية في الحفل.

وكتب الشاعر محمد حارس، لعدد من النجوم أبرزهم الفنان مدحت صالح ثلاث أغنيات هم: برمي السلام، شبك يامصري إيديك وكل سنة، والفنان محمد الحلو الذي تعاون معه في عدد من الأغاني منها: بتغني لمين، يا رسولي، تشهد عليا، بكرة حايندموا، وأيضا الفنانة نادية مصطفى، وحنان ماضي وغيرهم.





https://youtu.be/TkdpHqwBpDc?si=2XIszOq_HRu7FVSd

