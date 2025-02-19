رئيس وزراء كرواتيا: مصر ركيزة للسلام ومحرك أساسي للاستقرار في المنطقة

أكد رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، أن مصر تمثل ركيزة أساسية للسلام ومحركًا رئيسيًا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بدورها في التعامل بحكمة مع التوترات الإقليمية وقدرتها على تحقيق التوازن الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "البحر الأبيض المتوسط: تراثنا المشترك ومستقبلنا المشترك"، التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، حيث أعرب عن تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية، معتبرًا أن هذه المشروعات تعكس رؤية مصر الطموحة نحو مستقبل مزدهر.

وشدد “بلينكوفيتش” على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكرواتيا، مشيرًا إلى الروابط القوية التي تجمع البلدين، سواء على المستوى الثقافي أو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون، من بينها اتفاقية مع ميناء الإسكندرية لتعزيز التعاون البحري والتجاري.