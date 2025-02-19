"الجيزاوي" يلتقي مجلس اتحاد طلاب جامعة بنها

التقى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مجلس اتحاد طلاب الجامعة بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ، ومدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورئيس اتحاد وأعضاء مجلس اتحاد الطلاب.

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب والأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقوم بها والتواصل المستمر من أجل نشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي ورفع مستوى الوعي الوطني والثقافي لديهم.

وحث رئيس الجامعة علي أهمية عقد الندوات التوعوية والثقافية للطلاب للتفاعل في الأنشطة الطلابية والمشاركة الإيجابية في كافة الأنشطة والمبادرات الطلابية بالجامعة.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن اللقاء ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ بعض الأنشطة الطلابية داخل الكليات، وجرى طرح المشاكل التي تواجه الطلاب ومناقشتها للعمل علي حلها بما يخدم مصلحة الطالب والعملية التعليمية.

من جانبه أعرب عمر الشبراوي رئيس إتحاد طلاب الجامعة ونائبه عن تقديرهم لدعم الجامعة المستمر للطلاب على كافة المستويات.